Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка
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Описание товара Prince - Welcome 2 America (0194398598017) виниловая пластинка
Загадочный, провокационный и предвосхищающий альбом, записанный в 2010 году и заархивированный в Prince’s Legendary Vault, будет выпущен 30 июля. Делюксовое издание включает студийный альбом с 12 треками и полностью ранее неиздававшееся концертное видео (Blu-Ray) Prince and the New Power Generation с его выступления «21 Nite Stand» в Лос-Анджелесе. Prince Estate и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, имеют честь объявить о выпуске 30 июля загадочного альбома Принса "Welcome 2 America" - мощного творческого заявления, в котором задокументированы заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, прозорливо предвещая эпоху политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость.
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