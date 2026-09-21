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Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка

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Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 1
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 2
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 3
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 4
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 5
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 6
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 7
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 8
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 9
Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Soldier of Love
Жанр
Synth-pop, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 1
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 2
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 3
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 4
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 5
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 6
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 7
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 8
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 9
  • Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692463
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Soldier of Love
Жанр
Synth-pop, Soul
Трек-лист
The Moon and the Sky, Soldier of Love, Morning Bird, Babyfather, Long Hard Road, That Easy, Bring Me Home, In Another Time, Skin, The Safest Place
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание альбома Soldier of Love — шестого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 2010 году. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered.. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Soldier Of Love (2010) - шестой альбом Sade, содержащий синглы Soldier Of Love, Babyfather и The Moon And The Sky. Он был записан в студии Realworld Studios (Англия) и в испанской студии El Cortijo.

Отзывы о товаре Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Soldier of Love
Жанр
Synth-pop, Soul
Трек-лист
The Moon and the Sky, Soldier of Love, Morning Bird, Babyfather, Long Hard Road, That Easy, Bring Me Home, In Another Time, Skin, The Safest Place
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное переиздание альбома Soldier of Love — шестого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 2010 году. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered.. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Soldier Of Love (2010) - шестой альбом Sade, содержащий синглы Soldier Of Love, Babyfather и The Moon And The Sky. Он был записан в студии Realworld Studios (Англия) и в испанской студии El Cortijo.
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