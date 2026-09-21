Top.Mail.Ru
Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 1
Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 2
Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 3
Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adrian Smith, Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Black Light/ White Noise
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 1
  • Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 2
  • Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 3
  • Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964122237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adrian Smith, Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Black Light/ White Noise
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Muddy Water, White Noise, Black Light, Darkside, Life Unchained Blindsided, Wraith, Heavy Weather, Outlaw, Beyond The Pale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка

Долгожданный второй альбом дуэта певца и гитариста Адриана Смита (Iron Maiden) и Ричи Коцена (The Winery Dogs).

Отзывы о товаре Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964122237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adrian Smith, Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Black Light/ White Noise
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Muddy Water, White Noise, Black Light, Darkside, Life Unchained Blindsided, Wraith, Heavy Weather, Outlaw, Beyond The Pale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Долгожданный второй альбом дуэта певца и гитариста Адриана Смита (Iron Maiden) и Ричи Коцена (The Winery Dogs).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adrian Smith; Richie Kotzen - Black Light/ White Noise (4099964122237) виниловая пластинка – стоимость товара 5110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...