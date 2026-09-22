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David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка

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David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 1
David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 2
David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 3
David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 4
David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 5
David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 6
David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Damiano
Альбом (сингл)
Funny Little Fears
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 1
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 2
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 3
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 4
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 5
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 6
  • David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718101
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029068016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Damiano
Альбом (сингл)
Funny Little Fears
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voices, Next Summer, Zombie Lady, The Bruise, Sick Of Myself, Angel, Tango, Born With A Broken Heart, Tangerine, Mars, The First Time, Perfect Life, Silverlines, Solitude (No One Understands Me)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка

Известный итальянский певец, фронтмен итальянской рок-группы M?neskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Дэвид выпускает свой первый сольный альбом Funny Little Fears. Первый сольный проект Дамиано был принят поклонниками по всему миру с огромным энтузиазмом. Funny Little Fears содержит 14 уникальных треков, включая мировой хит Born With A Broken Heart и последний сингл Next Summer, мощный и эмоциональный трек. "Я всегда боялся высоты, того, что земля может уйти у меня из-под ног в любой момент, и все может исчезнуть за секунду. Я боялся темноты, необъятности, которую я не могу увидеть или понять, которая может поглотить меня, если я не буду осторожен в том, куда иду. Я боялся себя, потому что просил слишком многого и стремился к чему-то, чего даже не знал, действительно ли я хочу. И, честно говоря, мне все еще иногда страшно, но я написал себе руководство. Надеюсь, оно вам тоже пригодится. Я назвал его «Funny Little Fears»", - Дамиано.

Отзывы о товаре David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029068016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Damiano
Альбом (сингл)
Funny Little Fears
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voices, Next Summer, Zombie Lady, The Bruise, Sick Of Myself, Angel, Tango, Born With A Broken Heart, Tangerine, Mars, The First Time, Perfect Life, Silverlines, Solitude (No One Understands Me)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Известный итальянский певец, фронтмен итальянской рок-группы M?neskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Дэвид выпускает свой первый сольный альбом Funny Little Fears. Первый сольный проект Дамиано был принят поклонниками по всему миру с огромным энтузиазмом. Funny Little Fears содержит 14 уникальных треков, включая мировой хит Born With A Broken Heart и последний сингл Next Summer, мощный и эмоциональный трек. "Я всегда боялся высоты, того, что земля может уйти у меня из-под ног в любой момент, и все может исчезнуть за секунду. Я боялся темноты, необъятности, которую я не могу увидеть или понять, которая может поглотить меня, если я не буду осторожен в том, куда иду. Я боялся себя, потому что просил слишком многого и стремился к чему-то, чего даже не знал, действительно ли я хочу. И, честно говоря, мне все еще иногда страшно, но я написал себе руководство. Надеюсь, оно вам тоже пригодится. Я назвал его «Funny Little Fears»", - Дамиано.
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