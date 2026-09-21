Фен Dreame AHD12A Gleam Pink
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Функции
попеременная подача горячего воздуха и воздуха естественной температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х10
Вес, кг.
1.08
Описание товара Фен Dreame AHD12A Gleam Pink
Dreame Hair Gleam – это фен, который высушит ваши волосы за 3 минуты! Мощный мотор (110 000 об/мин) и скорость воздушного потока 65 м/с. Интеллектуальный контроль температуры (57°C), 4 режима нагрева, 2 скорости и 200 миллионов отрицательных ионов для гладкости и блеска. Весит всего 330 г, работает тихо (59 дБ).
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Защита от перегрева
да
Функции
попеременная подача горячего воздуха и воздуха естественной температуры
Страна производитель
Китай
Dreame Hair Gleam – это фен, который высушит ваши волосы за 3 минуты! Мощный мотор (110 000 об/мин) и скорость воздушного потока 65 м/с. Интеллектуальный контроль температуры (57°C), 4 режима нагрева, 2 скорости и 200 миллионов отрицательных ионов для гладкости и блеска. Весит всего 330 г, работает тихо (59 дБ).
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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