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Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White

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Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 1
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 2
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 3
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 4
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 5
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 6
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 7
Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 1
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 2
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 3
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 4
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 5
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 6
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 7
  • Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705118
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
90

Описание товара Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White

Soundcore K20i - полностью беспроводные наушники с временем работы до 36 часов и микрофоном с функцией шумоподавления.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Soundcore K20i - полностью беспроводные наушники с временем работы до 36 часов и микрофоном с функцией шумоподавления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Soundcore K20i (A3994G21) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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