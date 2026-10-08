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Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink

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Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - фото 1
Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - фото 2
Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - фото 1
  • Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - фото 2
  • Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
11х11х4
Вес, г.
110

Описание товара Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink

Soundcore P30i - полностью беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, сенсорным управлением и временем работы до 45 часов.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Soundcore P30i - полностью беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, сенсорным управлением и временем работы до 45 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - данный товар вы можете купить по цене 2310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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