Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 705084
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 310 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х11х4
Вес, г.
110
Описание товара Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink
Soundcore P30i - полностью беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, сенсорным управлением и временем работы до 45 часов.
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Soundcore P30i - полностью беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, сенсорным управлением и временем работы до 45 часов.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Soundcore P30i (A3959351) Pink - данный товар вы можете купить по цене 2310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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