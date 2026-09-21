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Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black

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Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 1
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 2
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 3
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 4
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 5
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 6
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 7
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 8
Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 1
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 2
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 3
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 4
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 5
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 6
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 7
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 8
  • Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704318
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black

Беспроводные наушники Razer Kraken V4 являются игровой гарнитурой, которая предназначена для общения онлайн с другими игроками во время прохождения уровней. 9-зонная RGB-подсветка чашек наушников придает игре динамичности. Гарнитура надежно фиксируется на голове благодаря регулируемому оголовью. Амбушюры имеют тканевое покрытие, поэтому в наушниках будет комфортно во время игры. Подключить наушники можно с помощью 1.8-м кабеля, по Bluetooth или радиоканалу. Радиус беспроводного подключения – до 10 м.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники Razer Kraken V4 являются игровой гарнитурой, которая предназначена для общения онлайн с другими игроками во время прохождения уровней. 9-зонная RGB-подсветка чашек наушников придает игре динамичности. Гарнитура надежно фиксируется на голове благодаря регулируемому оголовью. Амбушюры имеют тканевое покрытие, поэтому в наушниках будет комфортно во время игры. Подключить наушники можно с помощью 1.8-м кабеля, по Bluetooth или радиоканалу. Радиус беспроводного подключения – до 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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