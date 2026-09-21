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Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный

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Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704206
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, чаша-измельчитель, стакан, венчик
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.48

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный

Погружной, мощность 800 Вт, количество скоростей 2, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.7 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-3419 800Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, чаша-измельчитель, стакан, венчик
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Функции и особенности
регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной, мощность 800 Вт, количество скоростей 2, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.7 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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