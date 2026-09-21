Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Насадки
для приготовления сосисок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704192
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Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1455 2000Вт стальной
Мясорубка RDE-1455 с максимальной мощностью 2000 Вт позволит за считанные секунды получить идеальный фарш для ваших любимых блюд. А используя насадки для сосисок и кеббе, вы сможете с легкостью приготовить мясные деликатесы. Пониженный уровень шума делает использование мясорубки комфортным в любое время суток даже при полной загрузке устройства.
Рабочее лезвие прибора и 3 диска для измельчения, изготовленные из нержавеющей стали превосходного качества, прослужат вам долгие годы. Металлический лоток для продуктов обладает повышенной износостойкостью и прослужит в два раза дольше пластиковых аналогов. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс».
Устройство продумано до мелочей! Длина шнура составляет 1 метр, что позволяет разместить мясорубку на удобном расстоянии от розетки. Внутри корпуса толкателя для продуктов имеется специальный отсек для хранения насадок. Чтобы мясорубка не скользила по столу в процессе работы, прибор оснащен прорезиненными ножками. В случае перегрева или перегрузки устройство автоматически отключится. Удобная ручка на корпусе прибора позволяет быстро и легко убрать его на хранение.
Мясорубка RDE-1455 с максимальной мощностью 2000 Вт позволит за считанные секунды получить идеальный фарш для ваших любимых блюд. А используя насадки для сосисок и кеббе, вы сможете с легкостью приготовить мясные деликатесы. Пониженный уровень шума делает использование мясорубки комфортным в любое время суток даже при полной загрузке устройства.
Рабочее лезвие прибора и 3 диска для измельчения, изготовленные из нержавеющей стали превосходного качества, прослужат вам долгие годы. Металлический лоток для продуктов обладает повышенной износостойкостью и прослужит в два раза дольше пластиковых аналогов. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс».
Устройство продумано до мелочей! Длина шнура составляет 1 метр, что позволяет разместить мясорубку на удобном расстоянии от розетки. Внутри корпуса толкателя для продуктов имеется специальный отсек для хранения насадок. Чтобы мясорубка не скользила по столу в процессе работы, прибор оснащен прорезиненными ножками. В случае перегрева или перегрузки устройство автоматически отключится. Удобная ручка на корпусе прибора позволяет быстро и легко убрать его на хранение.
Мясорубка Rondell RDE-1455 2000Вт стальной - стоимость товара 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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