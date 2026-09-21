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Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный

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Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 1
Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 2
Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 3
Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 4
Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 1
  • Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 2
  • Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 3
  • Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 4
  • Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704183
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.35
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х30
Вес, кг.
2.01

Описание товара Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный

Блендер стационарный Vitek VT-8511 с 4 скоростями и импульсным режимом обеспечивает плавную настройку подходящей производительности лезвий для приготовления смузи, жидкого питания, коктейлей, теста на блины, соусов. Прибор изготовлен в пластиковом корпусе с нескользящими ножками. В прозрачном кувшине с полезным объемом 1.5 л предусмотрена градуированная шкала на стенках. В крышке есть отверстие и мерный стакан емкостью 20 мл. Это предусматривает возможность добавления необходимых ингредиентов в чашу в процессе работы блендера Vitek VT-8511.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.35
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Развернуть
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный Vitek VT-8511 с 4 скоростями и импульсным режимом обеспечивает плавную настройку подходящей производительности лезвий для приготовления смузи, жидкого питания, коктейлей, теста на блины, соусов. Прибор изготовлен в пластиковом корпусе с нескользящими ножками. В прозрачном кувшине с полезным объемом 1.5 л предусмотрена градуированная шкала на стенках. В крышке есть отверстие и мерный стакан емкостью 20 мл. Это предусматривает возможность добавления необходимых ингредиентов в чашу в процессе работы блендера Vitek VT-8511.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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