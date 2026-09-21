Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.35
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х30
Вес, кг.
2.01
Описание товара Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный
Блендер стационарный Vitek VT-8511 с 4 скоростями и импульсным режимом обеспечивает плавную настройку подходящей производительности лезвий для приготовления смузи, жидкого питания, коктейлей, теста на блины, соусов. Прибор изготовлен в пластиковом корпусе с нескользящими ножками. В прозрачном кувшине с полезным объемом 1.5 л предусмотрена градуированная шкала на стенках. В крышке есть отверстие и мерный стакан емкостью 20 мл. Это предусматривает возможность добавления необходимых ингредиентов в чашу в процессе работы блендера Vitek VT-8511.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.35
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
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Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Блендер стационарный Vitek VT-8511 с 4 скоростями и импульсным режимом обеспечивает плавную настройку подходящей производительности лезвий для приготовления смузи, жидкого питания, коктейлей, теста на блины, соусов. Прибор изготовлен в пластиковом корпусе с нескользящими ножками. В прозрачном кувшине с полезным объемом 1.5 л предусмотрена градуированная шкала на стенках. В крышке есть отверстие и мерный стакан емкостью 20 мл. Это предусматривает возможность добавления необходимых ингредиентов в чашу в процессе работы блендера Vitek VT-8511.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
Блендер стационарный Vitek VT-8511 700Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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