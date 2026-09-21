Чайник электрический Rondell RDE-1008
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1008
Электрический чайник Rondell RDE-1008 вместительностью 1.7 литра обещает стать настоящей изюминкой на вашей кухне. Этот чайник порадует рядом инновационных функций и современным дизайном с яркой подсветкой. Благодаря сертифицированному английскому контроллеру STRIX устройство обещает быть надежным и безопасным, а максимальная мощность 2200 Вт обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды. Утренний кофе не заставит себя ждать!. Корпус из высококачественного термостойкого стекла делает этот чайник не только красивым, но и прочным. Благодаря прозрачному корпусу устройства вы можете наблюдать за нагревом воды в реальном времени. Внутренняя подсветка придает прибору особое очарование и превращает его в оригинальное кухонное украшение. Скрытый нагревательный элемент и поворачивающийся на 360° корпус делают использование чайника максимально удобным, а шкала уровня воды помогает контролировать объем залитой жидкости. Защита от перегрева и автоотключение при отсутствии и закипании воды обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Купите чайник Rondell RDE-1008 и погрузитесь в атмосферу красивого и уютного домашнего чаепития!
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Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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