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Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G4034

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Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G4034 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704117
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х19
Вес, кг.
1.66

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4034

Корпус электрочайника Hyundai HYK-G4034 выполнен из сочетания материалов, обеспечивающих высокую надежность и хорошую теплоизоляцию. В прибор помещается до 1.8 л воды, которые нагреваются до состояния кипятка всего за пару минут. Это возможно благодаря эргономичному нагревательному элементу, спрятанному в подставку устройства. Она обладает мощностью 2200 Вт и позволяет чайнику крутиться на 360 градусов. Это удобно, потому что позволяет быстро поставить воду без каких-либо проблем. В конце каждого цикла нагрева Hyundai HYK-G4034 выключается автоматически, а в процессе вода красиво подсвечивается. В носик чайника интегрирован удобный фильтр, который очищает воду от мелких частиц накипи при наливании. Он представляет собой сетку с небольшими отверстиями. Крышка чайника не открывается, как у многих других моделей, а снимается полностью. Эта особенность обеспечивает наиболее удобный налив жидкости. Корпус Hyundai HYK-G4034 изготовлен из пластика и стекла. Оба этих материала отлично держат температуру и не выделяют вредных примесей при нагреве. На полупрозрачных боках чайника нанесены отметки о том, сколько в него залито воды. Причем измерение указано как в литрах, так и в чашках.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G4034




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Корпус электрочайника Hyundai HYK-G4034 выполнен из сочетания материалов, обеспечивающих высокую надежность и хорошую теплоизоляцию. В прибор помещается до 1.8 л воды, которые нагреваются до состояния кипятка всего за пару минут. Это возможно благодаря эргономичному нагревательному элементу, спрятанному в подставку устройства. Она обладает мощностью 2200 Вт и позволяет чайнику крутиться на 360 градусов. Это удобно, потому что позволяет быстро поставить воду без каких-либо проблем. В конце каждого цикла нагрева Hyundai HYK-G4034 выключается автоматически, а в процессе вода красиво подсвечивается. В носик чайника интегрирован удобный фильтр, который очищает воду от мелких частиц накипи при наливании. Он представляет собой сетку с небольшими отверстиями. Крышка чайника не открывается, как у многих других моделей, а снимается полностью. Эта особенность обеспечивает наиболее удобный налив жидкости. Корпус Hyundai HYK-G4034 изготовлен из пластика и стекла. Оба этих материала отлично держат температуру и не выделяют вредных примесей при нагреве. На полупрозрачных боках чайника нанесены отметки о том, сколько в него залито воды. Причем измерение указано как в литрах, так и в чашках.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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