Чайник электрический Vitek VT-1161
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Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215x174x220 cc
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704015
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215x174x220 cc
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1161
Чайник электрический Vitek VT-1161 быстро нагреет воду для утреннего кофе, вечернего чая или приготовления растворимых блюд. Прибор работает от обычной розетки, поэтому его можно использовать не только дома, но и в офисе, на даче и там, где нет доступа к плите. За процессом не нужно следить – чайник отключится самостоятельно, как только вода закипит.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215x174x220 cc
Страна производитель
Китай
Чайник электрический Vitek VT-1161 быстро нагреет воду для утреннего кофе, вечернего чая или приготовления растворимых блюд. Прибор работает от обычной розетки, поэтому его можно использовать не только дома, но и в офисе, на даче и там, где нет доступа к плите. За процессом не нужно следить – чайник отключится самостоятельно, как только вода закипит.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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