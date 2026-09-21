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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703951
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x33.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х29
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная

Микроволновка сделана в минималистичном хайтеч-дизайне. Настройка режимов тепловой обработки происходит с помощью передней панели. На ней у прибора расположен яркий ЖК-экран для визуализации параметров. Под ним находится колесо переключения мощностей. Устройство может автоматически размораживать пищу, готовить блюда согласно имеющимися во встроенном меню программам, а также запускаться по отложенному таймеру. Чтобы обезопасить от детей, в СВЧ-печи предусмотрена соответствующая функция. Над кнопкой блокировки сделано три клавиши для установки таймера, выбора пункта меню и «стоп». Выше них располагается еще одно колесо — оно помогает установить интервал разогрева и запустить его. Максимальная мощность составляет 700 Вт, а внутренний объем — 20 л. Этот сочетания достаточно для равномерного разогрева даже большой порции еды, рассчитанной на несколько человек. В конце каждого цикла печь производит громкий звук. За прибором легко ухаживать, а управление им интуитивно и понятно каждому. С возникающими вопросами помогает справиться полностью русифицированная инструкция, поставляемая с данной моделью в комплекте.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3032 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x33.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновка сделана в минималистичном хайтеч-дизайне. Настройка режимов тепловой обработки происходит с помощью передней панели. На ней у прибора расположен яркий ЖК-экран для визуализации параметров. Под ним находится колесо переключения мощностей. Устройство может автоматически размораживать пищу, готовить блюда согласно имеющимися во встроенном меню программам, а также запускаться по отложенному таймеру. Чтобы обезопасить от детей, в СВЧ-печи предусмотрена соответствующая функция. Над кнопкой блокировки сделано три клавиши для установки таймера, выбора пункта меню и «стоп». Выше них располагается еще одно колесо — оно помогает установить интервал разогрева и запустить его. Максимальная мощность составляет 700 Вт, а внутренний объем — 20 л. Этот сочетания достаточно для равномерного разогрева даже большой порции еды, рассчитанной на несколько человек. В конце каждого цикла печь производит громкий звук. За прибором легко ухаживать, а управление им интуитивно и понятно каждому. С возникающими вопросами помогает справиться полностью русифицированная инструкция, поставляемая с данной моделью в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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