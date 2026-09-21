Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C5460 2200Вт белый/бирюзовый
Hyundai HYV-C5460 – это современный пылесос для качественной сухой уборки с оригинальным цветовым оформлением и дизайном. Девайс выдаёт до 2200 Вт мощности и всасывает с силой до 380 Вт. Однако этот аспект можно варьировать, вращая специальный регулятор на верхней части устройства. При этом во всех режимах оно работает тихо. Пылесборник, предусмотренный у данной модели, имеет объём 2.5 л. Туда помещается много грязи, чтобы ёмкость не нужно было опустошать каждый раз после уборки. Труба Hyundai HYV-C5460 имеет комплексную конструкцию с надежными стыками и отсоединяемой нижней насадкой. Части не люфтят и жёстко соединяются друг с другом. Однако конфигурация этой детали легко меняется за пару движений и подстраивается под ситуацию. Работать с Hyundai HYV-C5460 удобно, независимо от роста. В комплекте с Hyundai HYV-C5460 идёт подробная инструкция по эксплуатации. Руководство полностью переведено на русский язык и отвечает на все возможные вопросы, связанные с использованием пылесоса. Кабель питания Hyundai HYV-C5460 имеет оптимальную длину, он не путается под ногами и позволяет не привязываться к источнику электричества. Также он легко сматывается по нажатию всего одной кнопки, предусмотренной на верхней панели прибора. Дизайн устройства выполнен универсально, поэтому оно легко вписывается в любой интерьер.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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