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Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный

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Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 6
Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
6
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
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  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 5
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 6
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 7
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 8
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 9
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 10
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 11
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 12
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 13
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 14
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 15
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 16
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 17
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 18
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 19
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 20
  • Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703916
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
6
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, кг.
1.27

Описание товара Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Миксер Rondell RDE-1353 — это идеальный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления пищи быстрым и приятным. С мощностью 1000 Вт он легко справляется с любыми задачами, будь то взбивание яиц или замешивание теста. ? Уникальная система насадок включает в себя венчики и насадки для теста, что позволяет вам готовить разнообразные блюда. Вы сможете выбрать из 6 скоростей, чтобы добиться нужной консистенции, а турборежим поможет вам в экстренных ситуациях. ? Эргономичный дизайн и легкий вес делают использование миксера комфортным. Кнопка отсоединения насадок обеспечивает простоту в смене аксессуаров, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид. ?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с помощью миксера Rondell RDE-1353!



Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Миксер Rondell RDE-1353 1000Вт черный




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
6
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Насадки
насадка-крюк, насадка-блендер
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Миксер Rondell RDE-1353 — это идеальный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления пищи быстрым и приятным. С мощностью 1000 Вт он легко справляется с любыми задачами, будь то взбивание яиц или замешивание теста. ? Уникальная система насадок включает в себя венчики и насадки для теста, что позволяет вам готовить разнообразные блюда. Вы сможете выбрать из 6 скоростей, чтобы добиться нужной консистенции, а турборежим поможет вам в экстренных ситуациях. ? Эргономичный дизайн и легкий вес делают использование миксера комфортным. Кнопка отсоединения насадок обеспечивает простоту в смене аксессуаров, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид. ?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с помощью миксера Rondell RDE-1353!


Теги товара: мощные
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