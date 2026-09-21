Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Vitek VT-8117 BK 2200Вт черный/медный
Пылесос VITEK VT-8117 (BK) – удобный бытовой прибор для осуществления сухой уборки. Устройство представлено в обтекаемом коричневом корпусе с телескопической трубой, регулятором мощности и съемным контейнером на 2.5 л. Эффективность качества уборки улучшена благодаря четырем степенями фильтрации, циклонному и фильтру тонкой очистки. Прибор VITEK VT-8117 (BK) работает с мощностью всасывания 450 Вт, действуя от стандартной электросети. Комфортной эксплуатации способствует ножной переключатель, понятный индикатор для оповещения о заполнении мешка и система автоматического сматывания кабеля. Комплектация дополнена держателем аксессуаров, щелевой, комбинированной и насадкой для ухода за мебелью.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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