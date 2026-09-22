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Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный

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Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 1
Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 2
Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 3
Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 4
Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 5
Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
600
  • Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 2
  • Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 3
  • Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 4
  • Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 5
  • Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716894
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х30
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный

Пылесос Bosch BGBS2BA1P с высокой производительностью подходит для качественной уборки. Система QuattroPower обеспечивает тщательную и быструю очистку различных покрытий. Сочетание высокоскоростного двигателя, высокопроизводительного сопла, оптимизированных воздушных уплотнений и гигиеничного мешка для пыли G ALL делает уборку простой и эффективной.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGBS2BA1P Serie 2 с мешком для сбора пыли, черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGBS2BA1P с высокой производительностью подходит для качественной уборки. Система QuattroPower обеспечивает тщательную и быструю очистку различных покрытий. Сочетание высокоскоростного двигателя, высокопроизводительного сопла, оптимизированных воздушных уплотнений и гигиеничного мешка для пыли G ALL делает уборку простой и эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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