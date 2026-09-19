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Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт

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Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 1
Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 2
Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 3
Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 4
Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 5
Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 6
Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка комбинированная пол-ковер/ насадка щелевая/ насадка для пыли/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 1
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 2
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 3
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 4
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 5
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 6
  • Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390638
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка комбинированная пол-ковер/ насадка щелевая/ насадка для пыли/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура/ отключение при перегреве
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х30
Вес, кг.
7.8

Описание товара Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт

Пылесос LG VC5420NNTS подходит для выполнения сухой уборки, вся пыль собирается в специальный контейнер, который имеет объем 1,3 л. Быстро выполнить возложенные функции и обеспечить идеальную чистоту помогает мощность всасывания в 380 Вт.

Отзывы о товаре Пылесос LG VC5420NNTS с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка комбинированная пол-ковер/ насадка щелевая/ насадка для пыли/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура/ отключение при перегреве
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG VC5420NNTS подходит для выполнения сухой уборки, вся пыль собирается в специальный контейнер, который имеет объем 1,3 л. Быстро выполнить возложенные функции и обеспечить идеальную чистоту помогает мощность всасывания в 380 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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