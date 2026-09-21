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Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный

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Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703850
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х30
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный

Пылесос с технологией мультициклон Hyundai HYV-C2950 – это отличное средство для сухой уборки, которое по достоинству оценят все, кто любит порядок и опрятный внешний вид дома. Девайс выполнен в стильном полупрозрачном дизайне с минимальным количеством цветовых акцентов. Корпус данной модели сделан из лёгкого и прочного пластика. Небольшой вес и наличие удобной рукоятки у прибора значительно упрощают его переноску, а эргономичному передвижению по ровным поверхностям способствует пара крупных колес. Мощность Hyundai HYV-C2950 составляет 2400 Вт, однако 380 из них предназначены непосредственно для всасывания. Благодаря такому сочетанию характеристик устройство обладает скромными требованиями к энергопотреблению, но при этом с легкостью удаляет любой мусор и пыль. Дополнительно помогает избавить воздух от примесей фильтр тонкой очистки, предусмотренный внутри Hyundai HYV-C2950. Ёмкость пылесборника модели – 3.5 л, этого хватит на несколько больших уборок. Мощность девайса варьируется при помощи специальной детали на корпусе. Также стоит отметить и низкую громкость, с которой работает прибор, — это 88 дБ. Труба для всасывания Hyundai HYV-C2950 имеет телескопическую конструкцию и легко подстраивается под нужную длину. В комплекте поставки для неё имеется сразу 3 различные насадки, чтобы не оставить грязи ни одного шанса, где бы она ни была. Сетевой шнур пылесоса достигает 5 м и позволяет не зависеть от розетки. Он в автоматическом режиме сматывается на специальную катушку при нажатии всего одной клавиши. В наборе с Hyundai HYV-C2950 имеется подробная инструкция по эксплуатации, которая поможет решить все возможные вопросы с применением пылесоса. Она даст исчерпывающий ответ на каждый из них.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C2950 2400Вт серебристый/красный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос с технологией мультициклон Hyundai HYV-C2950 – это отличное средство для сухой уборки, которое по достоинству оценят все, кто любит порядок и опрятный внешний вид дома. Девайс выполнен в стильном полупрозрачном дизайне с минимальным количеством цветовых акцентов. Корпус данной модели сделан из лёгкого и прочного пластика. Небольшой вес и наличие удобной рукоятки у прибора значительно упрощают его переноску, а эргономичному передвижению по ровным поверхностям способствует пара крупных колес. Мощность Hyundai HYV-C2950 составляет 2400 Вт, однако 380 из них предназначены непосредственно для всасывания. Благодаря такому сочетанию характеристик устройство обладает скромными требованиями к энергопотреблению, но при этом с легкостью удаляет любой мусор и пыль. Дополнительно помогает избавить воздух от примесей фильтр тонкой очистки, предусмотренный внутри Hyundai HYV-C2950. Ёмкость пылесборника модели – 3.5 л, этого хватит на несколько больших уборок. Мощность девайса варьируется при помощи специальной детали на корпусе. Также стоит отметить и низкую громкость, с которой работает прибор, — это 88 дБ. Труба для всасывания Hyundai HYV-C2950 имеет телескопическую конструкцию и легко подстраивается под нужную длину. В комплекте поставки для неё имеется сразу 3 различные насадки, чтобы не оставить грязи ни одного шанса, где бы она ни была. Сетевой шнур пылесоса достигает 5 м и позволяет не зависеть от розетки. Он в автоматическом режиме сматывается на специальную катушку при нажатии всего одной клавиши. В наборе с Hyundai HYV-C2950 имеется подробная инструкция по эксплуатации, которая поможет решить все возможные вопросы с применением пылесоса. Она даст исчерпывающий ответ на каждый из них.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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