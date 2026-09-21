Чайник электрический Hyundai HYK-S3809
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3809
Обеспечит быстрый нагрев воды чайник HYUNDAI HYK-S3809 мощностью 2200 Вт объемом 1.7 л со скрытым нагревательным элементом. Обладает подсветкой воды, цветовая гамма которой меняется в зависимости от режима температуры (всего 5, с регулировкой). Устанавливается на вращающейся на 360 градусов подставке. Оснащен индикаторами включения и уровня воды. Фильтр в носике чайника не допускает попадания накипи в чашки. Предусмотрены функции автоматического отключения, защиты от включения без воды, поддержания температуры. Обеспечивается блокировка крышки во время нагревания и кипения воды. Открыть ее можно нажатием специальной кнопки. Предусмотрены звуковой сигнал при закипании и эффектная подсветка воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-254 (1.7л) стекло, пластик цвет че...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-223 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-224 (1,8 л) рифлёное стекло
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-286Т (1.7л) стекло, пластик, метал...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S3809