Чайник электрический Hyundai HYK-S3605
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3605
Электрочайник HYUNDAI - это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, предназначенное для удобства и эффективности на вашей кухне. Выполненный в бежевом цвете, этот чайник станет стильной деталью интерьера, гармонично вписываясь в любой кухонный ансамбль. Обладая мощностью 2200 Вт, чайник быстро и эффективно нагревается, обеспечивая моментальное приготовление горячих напитков. Вместимость устройства составляет 1,7 литра, что идеально подходит как для небольшой семьи, так и для дружеской встречи. Благодаря встроенному терморегулятору, вы сможете выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и других напитков, что позволяет раскрыть полный спектр вкусовых ноток. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником, минимизируя образование накипи. Металлический корпус не только придаёт устройству прочность и долговечность, но и обеспечивает его безопасность. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, что делает его удобным в использовании на кухне, не занимая много места. Электрочайник HYUNDAI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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