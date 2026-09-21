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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703687
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
293х485х406 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 сделает процесс подогрева и приготовления блюд невероятно быстрым и удобным. Благодаря универсальной белой расцветке, стильному и аккуратному дизайну устройство прекрасно дополнит практически любой кухонный гарнитур. Объем внутренней камеры составляет 23 л, что делает эту модель идеальной даже для большой семьи. Внутренняя подсветка позволит лучше контролировать процесс приготовления блюд. Микроволновая печь оснащена вращающимся столиком диаметром 27 см. На нем поместятся даже широкие тарелки, а за счет поворотной конструкции пища будет подогреваться равномерно. Мощность прибора составляет 800 Вт. Этого достаточно, чтобы за 1-2 минуты разогреть готовый обед. У печи Hyundai HYM-D3007 есть 5 уровней мощности, а также функция разморозки продуктов. Таймер, рассчитанный на максимальное время до 95 минут, оповестит о готовности блюда. Микроволновка снабжена электронной системой управления. Она состоит из интуитивно понятного кнопочного меню и удобного поворотного переключателя. Для безопасности панель управления можно заблокировать от детей.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
293х485х406 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 сделает процесс подогрева и приготовления блюд невероятно быстрым и удобным. Благодаря универсальной белой расцветке, стильному и аккуратному дизайну устройство прекрасно дополнит практически любой кухонный гарнитур. Объем внутренней камеры составляет 23 л, что делает эту модель идеальной даже для большой семьи. Внутренняя подсветка позволит лучше контролировать процесс приготовления блюд. Микроволновая печь оснащена вращающимся столиком диаметром 27 см. На нем поместятся даже широкие тарелки, а за счет поворотной конструкции пища будет подогреваться равномерно. Мощность прибора составляет 800 Вт. Этого достаточно, чтобы за 1-2 минуты разогреть готовый обед. У печи Hyundai HYM-D3007 есть 5 уровней мощности, а также функция разморозки продуктов. Таймер, рассчитанный на максимальное время до 95 минут, оповестит о готовности блюда. Микроволновка снабжена электронной системой управления. Она состоит из интуитивно понятного кнопочного меню и удобного поворотного переключателя. Для безопасности панель управления можно заблокировать от детей.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, белые, для офиса
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Доставка
Отзывы


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