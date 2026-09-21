Чайник электрический Hyundai HYK-S7777
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S7777
Электрический чайник Hyundai HYK-S7777 в стильном сочетании графитового корпуса и серебристых деталей отличается не только функционалом, но и привлекательным внешним видом. Мощность в 2200 Вт в совокупности со скрытым нагревательным нагревателем дают высокую скорость закипания. При этом скрытый нагревательный элемент уменьшает количество накипи, образующееся в чайнике. HYK-S7777 выделяется своим прочным и долговечным корпусом, изготовленным из металла. Широко открывающаяся крышка обеспечивает удобство наполнения водой и легкую очистку. Надежную работу на протяжении длительного времени обеспечивает высококачественная контрольная группа VnQ от британской компании Strix. Индикатор уровня воды позволяет точно контролировать количество наливаемой жидкости, а фильтр от накипи гарантирует чистоту и превосходный вкус каждого напитка. Голубая подсветка воды создает уютную атмосферу на вашей кухне и служит показателем работы чайника. Защита от включения без воды и автоматическое отключение обеспечивают безопасность эксплуатации. Подставка с вращением на 360 градусов и удобная кнопка открытия крышки обеспечивают дополнительный комфорт в использовании.
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Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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