Утюг Vitek VT-1268 2800Вт
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Характеристики
Описание товара Утюг Vitek VT-1268 2800Вт
Быстро и качественно привести в порядок костюм или платье позволит утюг VITEK VT-1268 — самый мощный в данном сегменте бренда: его максимальная мощность составляет 2800 Вт, а паровой удар — до 160 г/мин. Утюг обеспечит дополнительную безопасность, так как автоматически отключится, если оставить его без движения. Утюг способен работать как в режиме сухого глажения, так и отпаривания (в том числе вертикального). По желанию вы можете воспользоваться функцией тонкого разбрызгивания. Объем резервуара для воды, необходимой для отпаривания, — 400 мл. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, которое обеспечивает невероятно легкое скольжение по любому виду ткани. Особому комфорту в использовании прибора способствует встроенная система защиты от накипи, а также система самоочистки и функция «Антикапля».
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные
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