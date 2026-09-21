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Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый

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Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 1
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 2
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 3
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 4
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 5
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 6
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 7
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 8
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 9
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 10
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 11
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 12
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 13
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 14
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 15
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 16
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 17
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 18
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 19
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 20
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 21
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 22
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 1
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 2
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 3
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 4
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 5
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 6
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 7
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 8
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 9
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 10
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 11
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 12
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 13
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 14
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 15
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 16
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 17
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 18
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 19
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 20
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 21
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 22
  • Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703533
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый

Утюг VITEK VT-1266 B с керамическим покрытием подошвы отгладит и защитит любые виды ткани одновременно. Управляйте режимами разбрызгивания и отпаривания этого прибора, превращающего глажку в удовольствие. Поворотный регулятор, который установлен в данной модели, помогает выбрать нужный вам режим, при работе с разными видами ткани. Шаровое крепление шнура позволяет ему не ломаться при длительном использовании.

Отзывы о товаре Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Описание
Утюг VITEK VT-1266 B с керамическим покрытием подошвы отгладит и защитит любые виды ткани одновременно. Управляйте режимами разбрызгивания и отпаривания этого прибора, превращающего глажку в удовольствие. Поворотный регулятор, который установлен в данной модели, помогает выбрать нужный вам режим, при работе с разными видами ткани. Шаровое крепление шнура позволяет ему не ломаться при длительном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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