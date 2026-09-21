Мультистайлер Vitek VT-8435 красный/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
щипцы, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
220 °C
Мощность
25
Насадки
насадка-гофре, для выпрямления волос
Покрытие насадок
керамика
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х6
Вес, г.
500
Описание товара Мультистайлер Vitek VT-8435 красный/черный
Мультистайлер Vitek VT-8435 обладает широкими функциональными возможностями, позволяя выпрямлять волосы, создавать пышные локоны разного объема и мелкое гофре. Керамическое покрытие пластин способствует равномерному распределению тепла по всей длине пряди и предотвращает повреждение волос. В закрытом положении пластины фиксируются. Для удобства в эксплуатации стайлер Vitek VT-8435 оснащен сетевым кабелем на шарнирном вращающемся механизме. Термоизолированный наконечник и технология защиты от перегрева повышают комфорт в процессе укладки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
щипцы, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
220 °C
Мощность
25
Насадки
насадка-гофре, для выпрямления волос
Покрытие насадок
керамика
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
1
Страна производитель
Китай
Мультистайлер Vitek VT-8435 обладает широкими функциональными возможностями, позволяя выпрямлять волосы, создавать пышные локоны разного объема и мелкое гофре. Керамическое покрытие пластин способствует равномерному распределению тепла по всей длине пряди и предотвращает повреждение волос. В закрытом положении пластины фиксируются. Для удобства в эксплуатации стайлер Vitek VT-8435 оснащен сетевым кабелем на шарнирном вращающемся механизме. Термоизолированный наконечник и технология защиты от перегрева повышают комфорт в процессе укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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