Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Дополнительные функции
ионизация, вращающийся шнур
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х6
Вес, г.
400
Описание товара Щипцы для волос Starwind SHS 7035 30Вт черный/фиолетовый
Ионизация. Индикатор готовности к работе. Шарнирное крепление шнура. Петля для подвешивания. Индикация включения. Теплоизолированный наконечник.
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Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Дополнительные функции
ионизация, вращающийся шнур
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
1
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200°С
Мощность
30 Вт
Покрытие насадок
турмалиновое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
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Страна производства
Китай
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Ионизация. Индикатор готовности к работе. Шарнирное крепление шнура. Петля для подвешивания. Индикация включения. Теплоизолированный наконечник.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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