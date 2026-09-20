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Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) купить с доставкой в Москве
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Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С)

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Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 1
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 2
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 3
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 4
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 5
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 6
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 7
Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 1
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 2
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 3
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 4
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 5
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 6
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 7
  • Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554567
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дополнительные функции
ионизация, вращение шнура
Индикация
температуры
Количество температурных режимов
5
Комплектация
щипцы, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
220°С
Мощность
55 Вт
Насадки
насадка для выпрямления волос, насадка-гофре для мелких волн
Покрытие насадок
керамика
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х9
Вес, г.
600

Описание товара Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С)

Необычный выпрямитель для волос STARWIND SHC 7050 – это домашний мультистайлер 2 в 1, который позволит сделать стильную укладку за считанные минуты, не выходя из дома. Он не только выпрямляет волосы, но также делает модный эффект гофре. Мощность модели составляет 55 Вт. Устройство имеет 5 температурных режимов от 140 до 220 °С, что делает его подходящим для любого типа волос. Благодаря наличию шарнира в выпрямителе для волос STARWIND SHC 7050 провод не путается, что обеспечивает максимальный комфорт при пользовании. Пластины имеют специальное покрытие, обеспечивающее защиту волос от пересушивания. Стильная цветовая гамма – черный с розовым золотом - обязательно понравится каждой девушке.

Отзывы о товаре Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дополнительные функции
ионизация, вращение шнура
Индикация
температуры
Количество температурных режимов
5
Комплектация
щипцы, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
220°С
Мощность
55 Вт
Насадки
насадка для выпрямления волос, насадка-гофре для мелких волн
Покрытие насадок
керамика
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Необычный выпрямитель для волос STARWIND SHC 7050 – это домашний мультистайлер 2 в 1, который позволит сделать стильную укладку за считанные минуты, не выходя из дома. Он не только выпрямляет волосы, но также делает модный эффект гофре. Мощность модели составляет 55 Вт. Устройство имеет 5 температурных режимов от 140 до 220 °С, что делает его подходящим для любого типа волос. Благодаря наличию шарнира в выпрямителе для волос STARWIND SHC 7050 провод не путается, что обеспечивает максимальный комфорт при пользовании. Пластины имеют специальное покрытие, обеспечивающее защиту волос от пересушивания. Стильная цветовая гамма – черный с розовым золотом - обязательно понравится каждой девушке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выпрямитель Starwind SHC 7050 55Вт черный/розовое золото (макс.темп.:220С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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