Щипцы для волос Polaris PHS 2405К серые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189041
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
нескользящее покрытие корпуса
Защита от перегрева
да
Индикация
температуры
Количество температурных режимов
5
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
документация
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220 С
Мощность
35 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
410
Описание товара Щипцы для волос Polaris PHS 2405К серые
Выпрямитель для волос Polaris PHS 2405K имеет корпус из термостойкого пластика серого цвета. Устройство имеет пять режимов работы. Благодаря возможности регулировать температуру выпрямитель можно использовать на волосах любого типа и в любом состоянии. Максимально доступная температура – 220 градусов. Чтобы достигнуть этого показателя, прибору необходимо проработать всего одну минуту. Этого показателя достаточно для работы с вьющимися и непослушными волосами.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
нескользящее покрытие корпуса
Защита от перегрева
да
Индикация
температуры
Количество температурных режимов
5
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
документация
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220 С
Развернуть
Мощность
35 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Выпрямитель для волос Polaris PHS 2405K имеет корпус из термостойкого пластика серого цвета. Устройство имеет пять режимов работы. Благодаря возможности регулировать температуру выпрямитель можно использовать на волосах любого типа и в любом состоянии. Максимально доступная температура – 220 градусов. Чтобы достигнуть этого показателя, прибору необходимо проработать всего одну минуту. Этого показателя достаточно для работы с вьющимися и непослушными волосами.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Щипцы для волос Polaris PHS 2405К серые - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Щипцы для волос Polaris PHS 2405К серые