Щипцы Vitek Safari VT-2505 35Вт макс.темп.:200С покрытие:турмалиновое
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
турмалиновая ионизация
Защита от перегрева
нет
Индикация
включения/выключения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
щипцы, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
35 Вт
Покрытие насадок
керамика
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
щипцы-гофре
Количество режимов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х7
Вес, г.
500
Описание товара Щипцы Vitek Safari VT-2505 35Вт макс.темп.:200С покрытие:турмалиновое
Щипцы для объема волос Vitek VT-2505 оснащены нагревательными рельефными пластинами. Они способны создавать прикорневой объем с мелкими волнами. Технология PTC Heating ускоряет нагрев пластин. Покрытие Tourmaline ceramic обеспечивает равномерное распределение тепла, а также защиту волос от повреждения и пересушивания. Термоизолированный наконечник уберегает от ожогов в процессе укладки. Для повышения безопасности в щипцах Vitek VT-2505 реализованы автоматическое отключение и защита от перегрева.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Щипцы
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
турмалиновая ионизация
Защита от перегрева
нет
Индикация
включения/выключения
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
щипцы, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
35 Вт
Покрытие насадок
керамика
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
щипцы-гофре
Количество режимов
1
Страна производитель
Китай
Щипцы для объема волос Vitek VT-2505 оснащены нагревательными рельефными пластинами. Они способны создавать прикорневой объем с мелкими волнами. Технология PTC Heating ускоряет нагрев пластин. Покрытие Tourmaline ceramic обеспечивает равномерное распределение тепла, а также защиту волос от повреждения и пересушивания. Термоизолированный наконечник уберегает от ожогов в процессе укладки. Для повышения безопасности в щипцах Vitek VT-2505 реализованы автоматическое отключение и защита от перегрева.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Щипцы Vitek Safari VT-2505 35Вт макс.темп.:200С покрытие:турмалиновое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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