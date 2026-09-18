Стайлер Panasonic EH-KA42-V865
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203406
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диаметр щипцов для завивки
40 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
диаметр щётки можно регулировать в пределах 25-40 мм
Количество температурных режимов
2
Количество режимов нагрева
2
Комплектация
комплект насадок, документация
Конические щипцы
нет
Мощность
600 Вт
Насадки
большая круглая щетка, полукруглая щетка-расческа, малая круглая щетка
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Япония
Тип щипцов
расческа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х6
Вес, г.
160
Описание товара Стайлер Panasonic EH-KA42-V865
Фен-щетка Panasonic EH-KA42-V865 станет для Вас незаменимым прибором для укладки волос. Благодаря различным насадкам, которые входят в комплект, Вы с легкостью будете менять свой образ хоть каждый день. Важными преимуществами в работе станут длина шнура 1,8 м, а также его вращение в месте крепления. У основания шнура есть оригинальная петелька, которая позволяет хранить фен в любом удобном месте.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Диаметр щипцов для завивки
40 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
диаметр щётки можно регулировать в пределах 25-40 мм
Количество температурных режимов
2
Количество режимов нагрева
2
Комплектация
комплект насадок, документация
Конические щипцы
нет
Мощность
600 Вт
Насадки
большая круглая щетка, полукруглая щетка-расческа, малая круглая щетка
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Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Япония
Тип щипцов
расческа
Страна производитель
Китай
Фен-щетка Panasonic EH-KA42-V865 станет для Вас незаменимым прибором для укладки волос. Благодаря различным насадкам, которые входят в комплект, Вы с легкостью будете менять свой образ хоть каждый день. Важными преимуществами в работе станут длина шнура 1,8 м, а также его вращение в месте крепления. У основания шнура есть оригинальная петелька, которая позволяет хранить фен в любом удобном месте.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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