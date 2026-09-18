Расческа-выпрямитель Philips BHH880/00 StyleCare Essential
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Расческа-выпрямитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Расческа-выпрямитель
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
технология ThermoProtect
Защита от перегрева
да
Индикация
включения, готовности к работе
Количество температурных режимов
2
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
200 град. С
Мощность
52 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
расческа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х2
Вес, г.
700
Описание товара Расческа-выпрямитель Philips BHH880/00 StyleCare Essential
Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос. Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем. Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос. Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы. Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход. Готов к использованию за 50 секунд.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Расческа-выпрямитель
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
технология ThermoProtect
Защита от перегрева
да
Индикация
включения, готовности к работе
Количество температурных режимов
2
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
200 град. С
Мощность
52 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
расческа
Страна производитель
Китай
Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос. Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем. Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос. Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы. Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход. Готов к использованию за 50 секунд.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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