Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726729
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Характеристики
Бренд
Дисплей
да
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
автоматическое отключение, подача холодного воздуха, функция выпрямления
Защита от перегрева
да
Индикация
индикатор включения/выключения
Количество режимов нагрева
7
Комплектация
футляр
Максимальная температура нагрева
160 °C
Мощность
1600 Вт
Насадки
для выпрямления
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х15х12
Вес, кг.
2
Описание товара Фен-выпрямитель Dreame AMA10A Aero Straight
Dreame AirPursue PM30 — интеллектуальный очиститель и увлажнитель воздуха. Он быстро очищает воздух на площади до 100 м? за 15 минут, эффективно удаляет пыль, аллергены, вирусы, бактерии и газы благодаря 3-слойной системе фильтрации. Устройство также увлажняет воздух методом холодного испарения без конденсата и белого налёта. Ключевая особенность — технология Enviro Detect: сенсор отслеживает перемещение пользователя и автоматически направляет поток чистого воздуха в его сторону. Управлять можно как с панели, так и через голосового ассистента.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Дисплей
да
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
автоматическое отключение, подача холодного воздуха, функция выпрямления
Защита от перегрева
да
Индикация
индикатор включения/выключения
Количество режимов нагрева
7
Комплектация
футляр
Максимальная температура нагрева
160 °C
Мощность
1600 Вт
Насадки
для выпрямления
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Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Dreame AirPursue PM30 — интеллектуальный очиститель и увлажнитель воздуха. Он быстро очищает воздух на площади до 100 м? за 15 минут, эффективно удаляет пыль, аллергены, вирусы, бактерии и газы благодаря 3-слойной системе фильтрации. Устройство также увлажняет воздух методом холодного испарения без конденсата и белого налёта. Ключевая особенность — технология Enviro Detect: сенсор отслеживает перемещение пользователя и автоматически направляет поток чистого воздуха в его сторону. Управлять можно как с панели, так и через голосового ассистента.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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