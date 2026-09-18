Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221966
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки
Диаметр щипцов для завивки
19 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
нет
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
1
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
документация
Конические щипцы
да
Максимальная температура нагрева
200 °С
Мощность
30 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х7х7
Вес, г.
320
Описание товара Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый
Позволяют дать волю фантазии и проявить креативность при создании прически даже начинающим или непрофессиональным стилистам в домашних условиях. Рабочая поверхность стайлера покрыта керамикой. Такое покрытие предохраняет волосы от пересушивания, ломкости и образования повреждений на кончиках волос даже при частом использовании на максимальной температуре.
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Бренд
Тип товара
Щипцы для завивки
Диаметр щипцов для завивки
19 мм
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
нет
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
1
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
документация
Конические щипцы
да
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Максимальная температура нагрева
200 °С
Мощность
30 Вт
Насадки
нет
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
нет
Страна производства
Китай
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Позволяют дать волю фантазии и проявить креативность при создании прически даже начинающим или непрофессиональным стилистам в домашних условиях. Рабочая поверхность стайлера покрыта керамикой. Такое покрытие предохраняет волосы от пересушивания, ломкости и образования повреждений на кончиках волос даже при частом использовании на максимальной температуре.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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