Описание товара Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный

Плойка Hyundai H-HS1415 создана, чтобы быстро создавать превосходные миниатюрные кудри. До рабочей температуры данная модель разогревается меньше минуты – всего за 45 секунд. Это возможно благодаря используемой Hyundai H-HS1415 мощности 25 Ватт. Она же делает возможным и нагрев прибора до максимальных 180 градусов. Однако, чтобы угодить обладателям всех типов волос, устройство оснащено шестью температурными режимами, позволяющими тонко подстроить прибор под конкретную шевелюру. Диаметр плойки – 13 мм, а её покрытие выполнено на основе смеси керамики и турмалина. Оба этих материала обеспечивают равномерный и быстрый нагрев по всей площади щипцов, а также с большой бережностью относятся к волосам. Турмалин отличается ещё и ионизирующими свойствами. Дело в том, что отрицательно заряженные ионы благотворно влияют на состояние шевелюры и помогают ей выглядеть здоровой и блестящей. Кроме того, ионизация делает волосы более податливыми и послушными для укладки. Теплоизолированные ручка и наконечник плойки позволяют вращать её под нужными углами без риска обжечься. Этому же способствует и шарнирное крепление двухметрового кабеля питания. Также в Hyundai H-HS1415 реализована автоматическая защита от перегрева, а на конце её рукоятки расположена специальная петелька, благодаря которой устройство можно хранить вертикально в подвешенном состоянии. А для того, чтобы брать данную модель в путешествия, в комплекте с ней поставляется эргономичный чехол.