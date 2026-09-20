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Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный купить с доставкой в Москве
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Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный

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Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 1
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 2
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 3
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 4
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 5
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 6
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 7
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 8
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 9
Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 1
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 2
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 3
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 4
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 5
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 6
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 7
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 8
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 9
  • Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582933
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Диаметр щипцов для завивки
13 мм
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
фиксатор кладывания
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
6
Комплектация
прибор, чехол, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200°C
Мощность
25 Вт
Покрытие насадок
турмалиновая керамика
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х8х5
Вес, г.
287

Описание товара Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный

Плойка Hyundai H-HS1415 создана, чтобы быстро создавать превосходные миниатюрные кудри. До рабочей температуры данная модель разогревается меньше минуты – всего за 45 секунд. Это возможно благодаря используемой Hyundai H-HS1415 мощности 25 Ватт. Она же делает возможным и нагрев прибора до максимальных 180 градусов. Однако, чтобы угодить обладателям всех типов волос, устройство оснащено шестью температурными режимами, позволяющими тонко подстроить прибор под конкретную шевелюру. Диаметр плойки – 13 мм, а её покрытие выполнено на основе смеси керамики и турмалина. Оба этих материала обеспечивают равномерный и быстрый нагрев по всей площади щипцов, а также с большой бережностью относятся к волосам. Турмалин отличается ещё и ионизирующими свойствами. Дело в том, что отрицательно заряженные ионы благотворно влияют на состояние шевелюры и помогают ей выглядеть здоровой и блестящей. Кроме того, ионизация делает волосы более податливыми и послушными для укладки. Теплоизолированные ручка и наконечник плойки позволяют вращать её под нужными углами без риска обжечься. Этому же способствует и шарнирное крепление двухметрового кабеля питания. Также в Hyundai H-HS1415 реализована автоматическая защита от перегрева, а на конце её рукоятки расположена специальная петелька, благодаря которой устройство можно хранить вертикально в подвешенном состоянии. А для того, чтобы брать данную модель в путешествия, в комплекте с ней поставляется эргономичный чехол.

Отзывы о товаре Щипцы Hyundai H-HS1415 25Вт макс.темп.:180С покрытие:керамико-турмалиновое черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Диаметр щипцов для завивки
13 мм
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
фиксатор кладывания
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
6
Комплектация
прибор, чехол, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200°C
Мощность
25 Вт
Покрытие насадок
турмалиновая керамика
Развернуть
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
щипцы
Страна производитель
Китай
Описание
Плойка Hyundai H-HS1415 создана, чтобы быстро создавать превосходные миниатюрные кудри. До рабочей температуры данная модель разогревается меньше минуты – всего за 45 секунд. Это возможно благодаря используемой Hyundai H-HS1415 мощности 25 Ватт. Она же делает возможным и нагрев прибора до максимальных 180 градусов. Однако, чтобы угодить обладателям всех типов волос, устройство оснащено шестью температурными режимами, позволяющими тонко подстроить прибор под конкретную шевелюру. Диаметр плойки – 13 мм, а её покрытие выполнено на основе смеси керамики и турмалина. Оба этих материала обеспечивают равномерный и быстрый нагрев по всей площади щипцов, а также с большой бережностью относятся к волосам. Турмалин отличается ещё и ионизирующими свойствами. Дело в том, что отрицательно заряженные ионы благотворно влияют на состояние шевелюры и помогают ей выглядеть здоровой и блестящей. Кроме того, ионизация делает волосы более податливыми и послушными для укладки. Теплоизолированные ручка и наконечник плойки позволяют вращать её под нужными углами без риска обжечься. Этому же способствует и шарнирное крепление двухметрового кабеля питания. Также в Hyundai H-HS1415 реализована автоматическая защита от перегрева, а на конце её рукоятки расположена специальная петелька, благодаря которой устройство можно хранить вертикально в подвешенном состоянии. А для того, чтобы брать данную модель в путешествия, в комплекте с ней поставляется эргономичный чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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