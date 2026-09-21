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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703481
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Описание товара Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое
Мультистайлер VITEK VT 8432 СМ — функциональная модель, которая подходит как для домашнего, так и профессионального использования. Пластины специальной формы позволяют не только эффективно выпрямлять волосы, но и формировать волнообразные локоны. Рабочие зоны изготовлены из высокопрочной керамики, что способствует плавному скольжению и предотвращает образование статического электричества. Материал быстро и равномерно прогревается, благодаря чему значительно повышается скорость создания прически и минимизируется термическая нагрузка на пряди.Управление моделью осуществляется с помощью кнопок. После включения, о котором оповещает световой индикатор, устройство уже через 30 секунд готово к использованию. Уровень накаливания пластин можно плавно регулировать в диапазоне 120–200 °С. За безопасность эксплуатации мультистайлера VITEK VT 8432 СМ отвечает система автоматической деактивации при перегреве. Шарнирное крепление сетевого шнура предотвращает скручивание и появление заломов, а также обеспечивает свободу действий в процессе укладки.
Мультистайлер VITEK VT 8432 СМ — функциональная модель, которая подходит как для домашнего, так и профессионального использования. Пластины специальной формы позволяют не только эффективно выпрямлять волосы, но и формировать волнообразные локоны. Рабочие зоны изготовлены из высокопрочной керамики, что способствует плавному скольжению и предотвращает образование статического электричества. Материал быстро и равномерно прогревается, благодаря чему значительно повышается скорость создания прически и минимизируется термическая нагрузка на пряди.Управление моделью осуществляется с помощью кнопок. После включения, о котором оповещает световой индикатор, устройство уже через 30 секунд готово к использованию. Уровень накаливания пластин можно плавно регулировать в диапазоне 120–200 °С. За безопасность эксплуатации мультистайлера VITEK VT 8432 СМ отвечает система автоматической деактивации при перегреве. Шарнирное крепление сетевого шнура предотвращает скручивание и появление заломов, а также обеспечивает свободу действий в процессе укладки.
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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