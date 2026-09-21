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Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое купить с доставкой в Москве
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Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое

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Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 1
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 2
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 3
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 4
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 5
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 6
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 7
Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 1
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 2
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 3
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 4
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 5
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 6
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 7
  • Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703481
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
щипцы, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200
Мощность
45 Вт
Насадки
щипцы для завивки
Покрытие насадок
керамическое
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х29
Вес, г.
600

Описание товара Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое

Мультистайлер VITEK VT 8432 СМ — функциональная модель, которая подходит как для домашнего, так и профессионального использования. Пластины специальной формы позволяют не только эффективно выпрямлять волосы, но и формировать волнообразные локоны. Рабочие зоны изготовлены из высокопрочной керамики, что способствует плавному скольжению и предотвращает образование статического электричества. Материал быстро и равномерно прогревается, благодаря чему значительно повышается скорость создания прически и минимизируется термическая нагрузка на пряди.Управление моделью осуществляется с помощью кнопок. После включения, о котором оповещает световой индикатор, устройство уже через 30 секунд готово к использованию. Уровень накаливания пластин можно плавно регулировать в диапазоне 120–200 °С. За безопасность эксплуатации мультистайлера VITEK VT 8432 СМ отвечает система автоматической деактивации при перегреве. Шарнирное крепление сетевого шнура предотвращает скручивание и появление заломов, а также обеспечивает свободу действий в процессе укладки.

Отзывы о товаре Мульти-Стайлер Vitek VT-8432 50Вт шампань макс.темп.:200С покрытие:керамическое




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
щипцы, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
200
Мощность
45 Вт
Насадки
щипцы для завивки
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Тип щипцов
мультистайлер
Количество режимов
5
Страна производитель
Китай
Описание
Мультистайлер VITEK VT 8432 СМ — функциональная модель, которая подходит как для домашнего, так и профессионального использования. Пластины специальной формы позволяют не только эффективно выпрямлять волосы, но и формировать волнообразные локоны. Рабочие зоны изготовлены из высокопрочной керамики, что способствует плавному скольжению и предотвращает образование статического электричества. Материал быстро и равномерно прогревается, благодаря чему значительно повышается скорость создания прически и минимизируется термическая нагрузка на пряди.Управление моделью осуществляется с помощью кнопок. После включения, о котором оповещает световой индикатор, устройство уже через 30 секунд готово к использованию. Уровень накаливания пластин можно плавно регулировать в диапазоне 120–200 °С. За безопасность эксплуатации мультистайлера VITEK VT 8432 СМ отвечает система автоматической деактивации при перегреве. Шарнирное крепление сетевого шнура предотвращает скручивание и появление заломов, а также обеспечивает свободу действий в процессе укладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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