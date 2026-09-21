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Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка

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Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка - фото 1
Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка - фото 2
Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Ночь
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702336
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4.64E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Ночь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Видели Ночь, Фильмы, Твой Номер, Танец, Ночь, Последний Герой, Жизнь В Стеклах, Мама Анархия, Звезды Останутся Здесь, Игра, Мы Хотим Танцевать
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х30х2
Вес, г.
200

Описание товара Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка

Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4.64E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Ночь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Видели Ночь, Фильмы, Твой Номер, Танец, Ночь, Последний Герой, Жизнь В Стеклах, Мама Анархия, Звезды Останутся Здесь, Игра, Мы Хотим Танцевать
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Кино - Ночь (4640001404511) виниловая пластинка


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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