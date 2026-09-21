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Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC)

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Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 1
Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 2
Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 3
Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 4
Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 1
  • Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 2
  • Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 3
  • Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 4
  • Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702315
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
65

Описание товара Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC)

Фиолетовые наушники TWS Honor Earbuds X6 удобны благодаря эргономичной форме вкладышей и отсутствию проводов. Связь по Bluetooth упрощает подключение к смартфону и другим устройствам, сохраняет точность сигнала на расстоянии 10 метров. Фиксированный микрофон чутко улавливает речь для комфортного телефонного разговора.

Отзывы о товаре Наушники Honor Earbuds X6 Purple (5503ABKC)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Описание
Фиолетовые наушники TWS Honor Earbuds X6 удобны благодаря эргономичной форме вкладышей и отсутствию проводов. Связь по Bluetooth упрощает подключение к смартфону и другим устройствам, сохраняет точность сигнала на расстоянии 10 метров. Фиксированный микрофон чутко улавливает речь для комфортного телефонного разговора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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