Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE118GUK черный
Наушники Panasonic RP-HJE118GUK обладают стильным эргономичным дизайном («Ergo Fit»). Эти наушники-вкладыши могут использоваться на протяжении многих часов, но не вызовут чувства дискомфорта. Устройство обладает отличными эксплуатационными характеристиками, в том числе чувствительностью 96 дБ, допустимой мощностью до 200 мВт и импедансом 10 Ом. Вместе с Panasonic RP-HJE118GUK поставляются амбушюры разных размеров. В наушниках предусмотрена совместимость со стандартным разъемом диаметром в 3,5 мм и 1,1-метровый провод. По этой причине они могут использоваться вместе с любыми устройствами, например, со смартфоном, плеером или компьютером.
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