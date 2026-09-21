Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow
Представляем вашему вниманию наушники Sony — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и свободу движения. Эти стильные внутриканальные беспроводные наушники выполнены в ярком желтом цвете и добавят изюминку в ваш образ. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволит вам легко принимать звонки или участвовать в онлайн-конференциях. Наушники подключаются к вашим устройствам с помощью Bluetooth, обеспечивая стабильное и качественное беспроводное соединение. Вы можете наслаждаться своей любимой музыкой или подкастами до 11 часов на одном заряде. Также в комплекте идет зарядный кейс, который увеличивает общее время работы до впечатляющих 22 часов, что делает их отличным выбором для длительных поездок и путешествий. Хотя система активного шумоподавления отсутствует, наушники обеспечивают достаточно хорошее пассивное шумоподавление благодаря внутриканальной конструкции, помогая вам сфокусироваться на звуке. Кроме того, наушники оснащены отсоединяемым кабелем, что делает их еще более универсальными и удобными в использовании. Выбирая наушники Sony, вы выбираете надежное качество и передовые технологии от известного бренда.
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