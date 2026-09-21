Top.Mail.Ru
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 1
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 2
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 3
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 4
Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 1
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 2
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 3
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 4
  • Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702268
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
желтый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
11
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow

Представляем вашему вниманию наушники Sony — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и свободу движения. Эти стильные внутриканальные беспроводные наушники выполнены в ярком желтом цвете и добавят изюминку в ваш образ. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволит вам легко принимать звонки или участвовать в онлайн-конференциях. Наушники подключаются к вашим устройствам с помощью Bluetooth, обеспечивая стабильное и качественное беспроводное соединение. Вы можете наслаждаться своей любимой музыкой или подкастами до 11 часов на одном заряде. Также в комплекте идет зарядный кейс, который увеличивает общее время работы до впечатляющих 22 часов, что делает их отличным выбором для длительных поездок и путешествий. Хотя система активного шумоподавления отсутствует, наушники обеспечивают достаточно хорошее пассивное шумоподавление благодаря внутриканальной конструкции, помогая вам сфокусироваться на звуке. Кроме того, наушники оснащены отсоединяемым кабелем, что делает их еще более универсальными и удобными в использовании. Выбирая наушники Sony, вы выбираете надежное качество и передовые технологии от известного бренда.

Отзывы о товаре Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
желтый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
11
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники Sony — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и свободу движения. Эти стильные внутриканальные беспроводные наушники выполнены в ярком желтом цвете и добавят изюминку в ваш образ. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволит вам легко принимать звонки или участвовать в онлайн-конференциях. Наушники подключаются к вашим устройствам с помощью Bluetooth, обеспечивая стабильное и качественное беспроводное соединение. Вы можете наслаждаться своей любимой музыкой или подкастами до 11 часов на одном заряде. Также в комплекте идет зарядный кейс, который увеличивает общее время работы до впечатляющих 22 часов, что делает их отличным выбором для длительных поездок и путешествий. Хотя система активного шумоподавления отсутствует, наушники обеспечивают достаточно хорошее пассивное шумоподавление благодаря внутриканальной конструкции, помогая вам сфокусироваться на звуке. Кроме того, наушники оснащены отсоединяемым кабелем, что делает их еще более универсальными и удобными в использовании. Выбирая наушники Sony, вы выбираете надежное качество и передовые технологии от известного бренда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WF-C510 (WF-C510 YZ) Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...