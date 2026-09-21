Top.Mail.Ru
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 1
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 2
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 3
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 4
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 5
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 6
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 7
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 8
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 9
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 10
Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 1
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 2
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 3
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 4
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 5
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 6
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 7
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 8
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 9
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 10
  • Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
серый
Прочее
самоочистка
Серия
Starwind SIR1819
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
тефлон
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
15
Длина сетевого шнура
1.65
Функции и особенности
самоочистка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х12
Вес, г.
870

Описание товара Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый

Утюг - Идеальный помощник в уходе за одеждой, который станет незаменимым помощником в доме. Этот современный прибор идеально подходит как для ежедневной глажки, так и для решения сложных задач по удалению складок с различных текстильных изделий. С его помощью ваш гардероб всегда будет выглядеть аккуратно и стильно.

Отзывы о товаре Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
серый
Прочее
самоочистка
Серия
Starwind SIR1819
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
тефлон
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
15
Длина сетевого шнура
1.65
Функции и особенности
самоочистка
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг - Идеальный помощник в уходе за одеждой, который станет незаменимым помощником в доме. Этот современный прибор идеально подходит как для ежедневной глажки, так и для решения сложных задач по удалению складок с различных текстильных изделий. С его помощью ваш гардероб всегда будет выглядеть аккуратно и стильно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Starwind SIR1819 1800Вт серый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...