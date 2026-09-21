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Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702215
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.7см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х29
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Starwind SMW4020 должна быть у каждой хозяйки на кухне, ведь она помогает быстро разогреть и разморозить продукты питания, а также приготовить блюда. Бытовой прибор выполнен в классическом белом цвете, который удачно гармонирует с дизайном любого кухонного пространства. Максимальная мощность микроволн составляет порядка 1200 Ватт, а объем рабочей камеры равен 20 л. Внутреннее пространство покрыто специальной эмалью, которая легко поддается очистке. Управление осуществляется с использованием двух механических регуляторов, а дверца открывается после нажатия на кнопку.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW4020 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x32.7см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Starwind SMW4020 должна быть у каждой хозяйки на кухне, ведь она помогает быстро разогреть и разморозить продукты питания, а также приготовить блюда. Бытовой прибор выполнен в классическом белом цвете, который удачно гармонирует с дизайном любого кухонного пространства. Максимальная мощность микроволн составляет порядка 1200 Ватт, а объем рабочей камеры равен 20 л. Внутреннее пространство покрыто специальной эмалью, которая легко поддается очистке. Управление осуществляется с использованием двух механических регуляторов, а дверца открывается после нажатия на кнопку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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