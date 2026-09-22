Top.Mail.Ru
Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 1
Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 2
Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 3
Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 4
Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 1
  • Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 2
  • Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 3
  • Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 4
  • Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719636
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х27
Вес, кг.
10.87

Описание товара Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W

Микроволновая печь BQ — это надежное и практичное решение для ежедневного использования на кухне. Эта модель отличается компактными размерами и стильным белым цветом корпуса, что отлично впишется в любой интерьер. Микроволновка весит 9,4 кг и имеет механическое управление, что обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации без лишних сложностей. Объем камеры составляет 20 литров, что позволяет с легкостью разогревать и готовить стандартные порции пищи. Внутреннее покрытие из эмали способствует легкой очистке поверхности и предотвращает появление въевшихся пятен. Печка оснащена поворотным столом диаметром 24,5 см, что гарантирует равномерное распределение микроволн и качественное приготовление блюд. Микроволновая печь BQ не имеет инверторной технологии и функции гриля, но с мощностью микроволн 700 Вт она эффективно справляется с задачей разогрева и размораживания продуктов. Дверца открывается с помощью удобной ручки, что добавляет устройству надежности и долговечности. Эта отдельностоящая модель станет необходимым помощником на вашей кухне, позволяя сэкономить время и усилия на приготовлении пищи.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BQ — это надежное и практичное решение для ежедневного использования на кухне. Эта модель отличается компактными размерами и стильным белым цветом корпуса, что отлично впишется в любой интерьер. Микроволновка весит 9,4 кг и имеет механическое управление, что обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации без лишних сложностей. Объем камеры составляет 20 литров, что позволяет с легкостью разогревать и готовить стандартные порции пищи. Внутреннее покрытие из эмали способствует легкой очистке поверхности и предотвращает появление въевшихся пятен. Печка оснащена поворотным столом диаметром 24,5 см, что гарантирует равномерное распределение микроволн и качественное приготовление блюд. Микроволновая печь BQ не имеет инверторной технологии и функции гриля, но с мощностью микроволн 700 Вт она эффективно справляется с задачей разогрева и размораживания продуктов. Дверца открывается с помощью удобной ручки, что добавляет устройству надежности и долговечности. Эта отдельностоящая модель станет необходимым помощником на вашей кухне, позволяя сэкономить время и усилия на приготовлении пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BQ MWO-20006SM/W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...