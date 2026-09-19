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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415052
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x34.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х27
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый

СВЧ имеет прочный металлический корпус. Акцент составляют окошко темного оттенка и боковые части ручек. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей механического типа. Устанавливаются мощность и время. После окончания работы прозвучит звуковой сигнал и печь отключится. Дверца открывается при помощи специальной кнопки, что обеспечивает герметичность. Внутренняя поверхность выполнена из эмали с гладкой фактурой, с которой легко убираются все виды загрязнений. Устанавливается устройство на столешницу, прорезиненные ножки исключают скольжение по любым видам поверхностей. Печь станет удачным дополнением интерьера кухни, лаконично впишется в любое цветовое решение. Кабель питания крепится сзади и имеет достаточную длину для комфортного подключения.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2042 серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x34.9см
Страна производитель
Китай
Описание
СВЧ имеет прочный металлический корпус. Акцент составляют окошко темного оттенка и боковые части ручек. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей механического типа. Устанавливаются мощность и время. После окончания работы прозвучит звуковой сигнал и печь отключится. Дверца открывается при помощи специальной кнопки, что обеспечивает герметичность. Внутренняя поверхность выполнена из эмали с гладкой фактурой, с которой легко убираются все виды загрязнений. Устанавливается устройство на столешницу, прорезиненные ножки исключают скольжение по любым видам поверхностей. Печь станет удачным дополнением интерьера кухни, лаконично впишется в любое цветовое решение. Кабель питания крепится сзади и имеет достаточную длину для комфортного подключения.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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