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Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая

17 Отзывы
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Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702217
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x33.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х29
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь выполнена в классическом дизайне, который будет идеально смотреться в любом интерьере кухонного пространства. Бытовой прибор изготовлен из качественного пластика и металла, им не страшны случайные механические воздействия. Благодаря компактным габаритам выбор места для установки не доставит проблем. Мощность микроволновой печи составляет порядка 700 Ватт, а объем камеры для разогрева пищи равен 20 литрам. Здесь предусмотрено механическое управление, дисплей отсутствует. Для открывания дверцы есть кнопка. С помощью прибора можно разогревать, размораживать продукты, а также готовить блюда.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая

Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не включали,но инструкция была испачкана маслом.Неприятно было
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Лидия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё быстро разворачивается, и удобно внуку подозревать еду
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
елена п.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая,простая микроволновка,спасала нас в гостинице в Москве отсухомятки и холодной еды!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, в использовании уже почти год - работает безупречно
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует фотографиям и описанию на сайте, работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
огромное вам спасибо микроволновая печь доехала в целости и сохранности всё работает всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная микроволновка. Греет, не сильно большая по габаритам. Шумит не сильно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновая печь хорошего качества, цена вполне приемлема, комплектация полная. Пока работает без нареканий, все вполне устраивает. Брал на работу, и с учётом что печью пользуется много людей, она работает прекрасно! спасибо продавцу за качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошо упакован, красивый, чистый, работает- тихо. Цена и качество - идеальные
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Нина У.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, хорошая упаковка,вежливый курьер, хорошая микроволновка. Спасибо продавцу. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн хороший. Но верх корпуса при работе слишком нагревается. Подумаю оставить или сдать.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,свои функции выполняет полностью, соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
до этого агрегата 20 лет отпахала печка от известного не дружественного бренда, была с наворотами, большая и тяжёлая. Эта маленькая, лёгкая, свою задачу отрабатывает на все 100
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная микроволновка но ручка регулятор жёсткая и скользкая а в челом своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Нафиса А.

Достоинства:


Комментарий:
Греет отлично, удобная, симпатичная микроволновка, но при работе есть странное дребезжание, меня это несколько пугает. Посмотрим как будет дальше работать
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает в целом как и все аналогичное в данном ценовом диапазоне за месяц пользования проблем не возникало
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная микроволновка Разогревает и размораживает, а больше ничего и не нужно от нее) Курьер доставил всё в целости и сохранности, никаких нареканий вообще.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x33.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь выполнена в классическом дизайне, который будет идеально смотреться в любом интерьере кухонного пространства. Бытовой прибор изготовлен из качественного пластика и металла, им не страшны случайные механические воздействия. Благодаря компактным габаритам выбор места для установки не доставит проблем. Мощность микроволновой печи составляет порядка 700 Ватт, а объем камеры для разогрева пищи равен 20 литрам. Здесь предусмотрено механическое управление, дисплей отсутствует. Для открывания дверцы есть кнопка. С помощью прибора можно разогревать, размораживать продукты, а также готовить блюда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не включали,но инструкция была испачкана маслом.Неприятно было
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Лидия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё быстро разворачивается, и удобно внуку подозревать еду
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
елена п.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая,простая микроволновка,спасала нас в гостинице в Москве отсухомятки и холодной еды!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, в использовании уже почти год - работает безупречно
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует фотографиям и описанию на сайте, работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
огромное вам спасибо микроволновая печь доехала в целости и сохранности всё работает всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная микроволновка. Греет, не сильно большая по габаритам. Шумит не сильно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновая печь хорошего качества, цена вполне приемлема, комплектация полная. Пока работает без нареканий, все вполне устраивает. Брал на работу, и с учётом что печью пользуется много людей, она работает прекрасно! спасибо продавцу за качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошо упакован, красивый, чистый, работает- тихо. Цена и качество - идеальные
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Нина У.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, хорошая упаковка,вежливый курьер, хорошая микроволновка. Спасибо продавцу. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн хороший. Но верх корпуса при работе слишком нагревается. Подумаю оставить или сдать.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,свои функции выполняет полностью, соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
до этого агрегата 20 лет отпахала печка от известного не дружественного бренда, была с наворотами, большая и тяжёлая. Эта маленькая, лёгкая, свою задачу отрабатывает на все 100
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная микроволновка но ручка регулятор жёсткая и скользкая а в челом своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Нафиса А.

Достоинства:


Комментарий:
Греет отлично, удобная, симпатичная микроволновка, но при работе есть странное дребезжание, меня это несколько пугает. Посмотрим как будет дальше работать
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает в целом как и все аналогичное в данном ценовом диапазоне за месяц пользования проблем не возникало
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бюджетная микроволновка Разогревает и размораживает, а больше ничего и не нужно от нее) Курьер доставил всё в целости и сохранности, никаких нареканий вообще.


Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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