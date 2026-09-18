Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная
Микроволновая печь Starwind SMW2320 – надежная и простая модель. Обладает оптимальной мощностью 700 Вт и средним объемом. Изнутри покрыта качественной эмалью с антипригарным слоем. У модели надежный механический тип управления, который никогда не выйдет из строя. Все параметры регулируются удобными переключателями. Эргономичная ручка для открывания дверцы. Для значительной экономии времени и быстрого приготовления полуфабрикатов есть функция автоматической разморозки. Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить модель в любом удобном месте кухни. Стильный черный цвет украсит каждое кухонное помещение.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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