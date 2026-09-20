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Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная

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Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная - фото 1
Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499382
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
10.9

Описание товара Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная

Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M характеризуется высокой мощностью, что позволяет разогреть или приготовить блюдо в течение короткого времени. С помощью специального режима можно размораживать продукты, сохраняя вкусовые качества. Устройство уведомляет пользователя о завершении работы звуковым сигналом. Объем камеры составляет 17 л, что позволяет разогреть или приготовить пищу одновременно для нескольких пользователей. Поворотный стол произведен из высокопрочного стекла, которое не подвержено сколам, царапинам, трещинами и другим механическим повреждениям. Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M характеризуется низким потреблением электричества, что обеспечивает экономию энергоресурса. Для комфортного приготовления блюд модель оснащена встроенным таймером. Покрытие внутренних стен произведено из эмали, которая не впитывает запахи и легко очищается от загрязнений. Встроенная подсветка создает дополнительное удобство при работе в темное время суток. Модель имеет механический тип управления. Два поворотных регулятора расположены на корпусе.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M характеризуется высокой мощностью, что позволяет разогреть или приготовить блюдо в течение короткого времени. С помощью специального режима можно размораживать продукты, сохраняя вкусовые качества. Устройство уведомляет пользователя о завершении работы звуковым сигналом. Объем камеры составляет 17 л, что позволяет разогреть или приготовить пищу одновременно для нескольких пользователей. Поворотный стол произведен из высокопрочного стекла, которое не подвержено сколам, царапинам, трещинами и другим механическим повреждениям. Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M характеризуется низким потреблением электричества, что обеспечивает экономию энергоресурса. Для комфортного приготовления блюд модель оснащена встроенным таймером. Покрытие внутренних стен произведено из эмали, которая не впитывает запахи и легко очищается от загрязнений. Встроенная подсветка создает дополнительное удобство при работе в темное время суток. Модель имеет механический тип управления. Два поворотных регулятора расположены на корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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