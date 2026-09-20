Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная
Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M характеризуется высокой мощностью, что позволяет разогреть или приготовить блюдо в течение короткого времени. С помощью специального режима можно размораживать продукты, сохраняя вкусовые качества. Устройство уведомляет пользователя о завершении работы звуковым сигналом. Объем камеры составляет 17 л, что позволяет разогреть или приготовить пищу одновременно для нескольких пользователей. Поворотный стол произведен из высокопрочного стекла, которое не подвержено сколам, царапинам, трещинами и другим механическим повреждениям. Микроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M характеризуется низким потреблением электричества, что обеспечивает экономию энергоресурса. Для комфортного приготовления блюд модель оснащена встроенным таймером. Покрытие внутренних стен произведено из эмали, которая не впитывает запахи и легко очищается от загрязнений. Встроенная подсветка создает дополнительное удобство при работе в темное время суток. Модель имеет механический тип управления. Два поворотных регулятора расположены на корпусе.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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