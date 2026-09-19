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Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая

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Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370314
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
245x446x329 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая

Микроволновая печь STARWIND SMW3020 внутренним объемом на 20 литров идеально впишется в интерьер даже небольшой кухни, а благодаря ее высокой производительности вы с легкостью сможете не только разогреть уже готовые блюда, но и приготовить свежие в разы быстрее, в сравнении с классическим способом приготовления в духовке или на пару. Мощность данной модели составляет 700 Вт, питание осуществляется от сети 220 Вт переменного тока с помощью сетевого кабеля. Корпус выполнен из металла и покрыт белой эмалью.Для открытия двери предусмотрена небольшая выступающая вверху ручка. Такое решение не только позволяет скрыть лишние элементы, но и упрощает уход за прибором. Также на самой дверце предусмотрено смотровое окошко, выполненное из специального жаропрочного стекла, не пропускающего микроволны, с помощью которого можно наблюдать за процессом приготовления или разогрева пищи.Управление в STARWIND SMW3020 механическое и для регулировки мощности или выбора времени работы предусмотрены две ручки-переключателя. Мощность регулируется в нескольких режимах: 'максимальная', 'высокая', 'средняя', 'низкая' и режим 'разморозки'. Время работы прибора выставляется с интервалом в 1 минуту до 10 минут, а после до 30 минут, с интервалом в пять минут.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
245x446x329 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь STARWIND SMW3020 внутренним объемом на 20 литров идеально впишется в интерьер даже небольшой кухни, а благодаря ее высокой производительности вы с легкостью сможете не только разогреть уже готовые блюда, но и приготовить свежие в разы быстрее, в сравнении с классическим способом приготовления в духовке или на пару. Мощность данной модели составляет 700 Вт, питание осуществляется от сети 220 Вт переменного тока с помощью сетевого кабеля. Корпус выполнен из металла и покрыт белой эмалью.Для открытия двери предусмотрена небольшая выступающая вверху ручка. Такое решение не только позволяет скрыть лишние элементы, но и упрощает уход за прибором. Также на самой дверце предусмотрено смотровое окошко, выполненное из специального жаропрочного стекла, не пропускающего микроволны, с помощью которого можно наблюдать за процессом приготовления или разогрева пищи.Управление в STARWIND SMW3020 механическое и для регулировки мощности или выбора времени работы предусмотрены две ручки-переключателя. Мощность регулируется в нескольких режимах: 'максимальная', 'высокая', 'средняя', 'низкая' и режим 'разморозки'. Время работы прибора выставляется с интервалом в 1 минуту до 10 минут, а после до 30 минут, с интервалом в пять минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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