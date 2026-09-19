Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3020 белая
Микроволновая печь STARWIND SMW3020 внутренним объемом на 20 литров идеально впишется в интерьер даже небольшой кухни, а благодаря ее высокой производительности вы с легкостью сможете не только разогреть уже готовые блюда, но и приготовить свежие в разы быстрее, в сравнении с классическим способом приготовления в духовке или на пару. Мощность данной модели составляет 700 Вт, питание осуществляется от сети 220 Вт переменного тока с помощью сетевого кабеля. Корпус выполнен из металла и покрыт белой эмалью.Для открытия двери предусмотрена небольшая выступающая вверху ручка. Такое решение не только позволяет скрыть лишние элементы, но и упрощает уход за прибором. Также на самой дверце предусмотрено смотровое окошко, выполненное из специального жаропрочного стекла, не пропускающего микроволны, с помощью которого можно наблюдать за процессом приготовления или разогрева пищи.Управление в STARWIND SMW3020 механическое и для регулировки мощности или выбора времени работы предусмотрены две ручки-переключателя. Мощность регулируется в нескольких режимах: 'максимальная', 'высокая', 'средняя', 'низкая' и режим 'разморозки'. Время работы прибора выставляется с интервалом в 1 минуту до 10 минут, а после до 30 минут, с интервалом в пять минут.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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